ТАСС: ПВО сбила беспилотник в Подмосковье

В Подмосковье средства ПВО сбили беспилотник, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. Позднее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку на столицу.

«В Подмосковье ПВО сбила беспилотник самолетного типа, который летел на Москву»,— сказал собеседник ТАСС. Он отметил, что звуки взрывов также произошли в районе подмосковного Одинцово и в Переделкино в Новой Москве.

Сергей Собянин сообщил, что несколько беспилотников были сбиты средствами противовоздушной обороны на подлете к столице. Один беспилотник попал в башню в комплексе «Москва-Сити», которая была повреждена при прошлой атаке.

Леонид Уварчев