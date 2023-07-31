Эсеры направят в ФСБ, Минобороны и правительство Москвы идеи по борьбе с атакующими столицу БПЛА

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду», СРЗП) провел рабочее совещание на тему защиты Москвы от беспилотников. Депутат, баллотирующийся в мэры столицы, ранее заявлял «антидроновый купол» как один из элементов своей предвыборной программы, а актуализировал эту тему воскресный налет украинских дронов на «Москва-Сити».

«Системы ПВО, конечно, работают, радиоэлектронная безопасность работает: если бы они не работали, беспилотников прилетало бы больше. Все, что можно, делается, но этих усилий явно недостаточно»,— пояснил господин Гусев. И предложил привлечь к работе «экспертов, производственников и Кулибиных», которые за время спецоперации разработали немало приспособлений, направленных на борьбу с дронами.

Другой депутат Думы от СРЗП, Дмитрий Кузнецов, рассказал, что партийцы уже создали для этого «центр оборонных инноваций»: в его рамках «русские Илоны Маски» смастерили как из китайских, так и из «не очень китайских» деталей оборудование, которое после доработки «друзьями из армейских лабораторий» превратилось в рабочие образцы «куполов» и антидроновых ружей.

Одну из таких разработок презентовал на совещании конструктор Антон Бережков, продемонстрировав видеосистему, способную фиксировать, а в будущем — при помощи нейросетей — еще и распознавать беспилотники без участия оператора. «Задача в том, чтобы гражданам на голову приземлялся не сам БПЛА, а его обломки»,— наставлял экспертов депутат Кузнецов. Эксперты же, напротив, советовали разными способами приземлять дроны без их предварительного расщепления на части.

После этого слово дали некоему «представителю коммерческой НПО», который представил участникам мероприятия готовый и, по его заверению, уже использующийся в Азии антидроновый комплекс российской разработки. Предложенный вариант обладал и «оком» для обнаружения БПЛА, и «мечом» для их нейтрализации. Однако в этот момент журналистов по просьбе докладчика удалили из зала, и узнать точные характеристики данного устройства СМИ не удалось.

Дмитрий Гусев итогами совещания остался доволен. «Оказывается, за 2 млрд руб. и за полгода можно построить систему, которая будет защищать Москву от дронов,— поделился он впечатлениями с “Ъ”.— Есть готовые решения, опробованные, сделанные и используемые. Это все уже работает где-то». Письма с презентацией понравившихся ему проектов депутат пообещал направить в ФСБ, Минобороны и правительство Москвы.

Подробнее о последней атаке БПЛА на Москву читайте в материале «"Москва-Сити" подвергся падению».

Григорий Лейба