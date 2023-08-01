Шкурный интерес

У респектабельности есть свой запах — запах дорогой, хорошо выделанной кожи. Но прежде, чем ублажить нос сильных мира сего, коже приходится претерпеть немало трансформаций, наносящих существенный вред окружающей среде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Превращение кожевенного сырья в пару элегантных оксфордов или элитный портфель сопряжено с использованием извести, сульфидов, хлоридов, аммонийных соединений, сульфатов, солей хрома. Достаточно сказать, что в рейтинге главных загрязнителей окружающей среды кожевенное производство занимает четвертое место, уступая лишь выплавке свинца, добыче руды и использованным свинцово-кислотным батарейкам.

До сих пор, несмотря на все попытки применять более безопасные реагенты, не удается полностью исключить из технологии производства кожи такие вредные химические вещества, как сульфид натрия, гидроксид кальция, а также биоциды и антисептики. И все же есть технология, позволяющая сделать этот производственный процесс менее токсичным для природы. И это применение электрохимической активации водных растворов (ЭХАВ) — новое научно-техническое направление, представляющее собой разновидность электромембранной технологии.

Специалисты кафедры технологии кожи и меха РГУ им. А. Н. Косыгина совместно с коллегами из Института электрохимических систем и технологий В. М. Бахира не только научно обосновали использование электрохимических активированных водных растворов в технологических процессах кожевенного производства, но и разработали оптимальные режимы ресурсосберегающей методики производства кож для верха обуви. В своих исследованиях они использовали как современные физико-химические методы: потенциометрию, кондуктометрию, спектрофотометрию, электронную микроскопию, релаксационную спектроскопию, так и стандартные способы химического анализа.

По мнению доктора технических наук, профессора кафедры технологии кожи и меха РГУ им. А. Н. Косыгина Вячеслава Чурсина, в кожевенно-меховой промышленности, где проблема рационального использования водных ресурсов и химических материалов стоит достаточно остро, использование элетроактивированных растворов позволит интенсифицировать процесс обработки перерабатываемого сырья, повысить экологическую безопасность и экономическую эффективность производства.

С помощью электрохимической активации воды можно получать растворы с требуемыми окислительно-восстановительными и кислотно-основными свойствами, используя их для обеззараживания воды, обезжиривания биологических объектов, обработки сырья и полуфабрикатов, поскольку электрохимическая активация растворов сопровождается изменением их химического состава, кислотности и щелочности, значительным повышением реакционной способности.

Важнейшее преимущество ЭХАВ перед реагентными методами в том, что электрохимическое воздействие не влечет за собой увеличения содержания ионов в растворах, не загрязняет их посторонними веществами, так как происходит исключительно благодаря обмену электронами между раствором и электродом.

Специалистам РГУ им. А. Н. Косыгина удалось разработать инновационную ресурсосберегающую технологию производства кож для верха обуви с использованием ЭХАВ-растворов, благодаря которой можно существенно сократить расход химических реагентов, длительность технологического цикла, повысить качество кожи, снизить себестоимость готовой продукции и улучшить экологические характеристики производства. Методика уже апробирована на предприятии АО «Русская кожа» в Рязани, где продемонстрировала свою эффективность.

Новая технология позволяет совсем отказаться от гидроксида кальция при производстве кожи, уменьшить расход сульфида натрия до 50%, сократить длительность золения (специальная обработка дермы, позволяющая удалить волос и подготовить структуру дермы для диффузии химических реагентов в последующих процессах с целью придания готовой коже нужных свойств) на шесть—восемь часов, снизить выделения сероводорода в отмочно-зольном цехе. А кроме того, добиться экологически приемлемых показателей сточных вод после проведения подготовительных процессов обработки кожи, снизить затраты на очистку отмочно-зольных стоков, сократить содержание хрома в отработанном дубильном растворе.

Еще одним положительным моментом использования ЭХАВ-растворов является то, что электрохимический синтез химических агентов осуществляется непосредственно на месте применения, не требуя затрат на упаковку, перевозку, хранение, как, скажем, в случае с химическими реагентами.

Не только по мнению разработчиков, но и производственников, у ЭХАВ-технологии большие перспективы в кожевенной промышленности. Она обладает такими неоспоримыми достоинствами, как простота, эффективность, экономичность, а главное — экологическая чистота, позволяя сделать наш мир чище, а значит, лучше.

Роман Булеков