Шкурный интерес

У респектабельности есть свой запах — запах дорогой, хорошо выделанной кожи. Но прежде, чем ублажить нос сильных мира сего, коже приходится претерпеть немало трансформаций, наносящих существенный вред окружающей среде.
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Превращение кожевенного сырья в пару элегантных оксфордов или элитный портфель сопряжено с использованием извести, сульфидов, хлоридов, аммонийных соединений, сульфатов, солей хрома. Достаточно сказать, что в рейтинге главных загрязнителей окружающей среды кожевенное производство занимает четвертое место, уступая лишь выплавке свинца, добыче руды и использованным свинцово-кислотным батарейкам.
До сих пор, несмотря на все попытки применять более безопасные реагенты, не удается полностью исключить из технологии производства кожи такие вредные химические вещества, как сульфид натрия, гидроксид кальция, а также биоциды и антисептики. И все же есть технология, позволяющая сделать этот производственный процесс менее токсичным для природы. И это применение электрохимической активации водных растворов (ЭХАВ) — новое научно-техническое направление, представляющее собой разновидность электромембранной технологии.
Специалисты кафедры технологии кожи и меха РГУ им. А. Н. Косыгина совместно с коллегами из Института электрохимических систем и технологий В. М. Бахира не только научно обосновали использование электрохимических активированных водных растворов в технологических процессах кожевенного производства, но и разработали оптимальные режимы ресурсосберегающей методики производства кож для верха обуви. В своих исследованиях они использовали как современные физико-химические методы: потенциометрию, кондуктометрию, спектрофотометрию, электронную микроскопию, релаксационную спектроскопию, так и стандартные способы химического анализа.
По мнению доктора технических наук, профессора кафедры технологии кожи и меха РГУ им. А. Н. Косыгина Вячеслава Чурсина, в кожевенно-меховой промышленности, где проблема рационального использования водных ресурсов и химических материалов стоит достаточно остро, использование элетроактивированных растворов позволит интенсифицировать процесс обработки перерабатываемого сырья, повысить экологическую безопасность и экономическую эффективность производства.
С помощью электрохимической активации воды можно получать растворы с требуемыми окислительно-восстановительными и кислотно-основными свойствами, используя их для обеззараживания воды, обезжиривания биологических объектов, обработки сырья и полуфабрикатов, поскольку электрохимическая активация растворов сопровождается изменением их химического состава, кислотности и щелочности, значительным повышением реакционной способности.
Важнейшее преимущество ЭХАВ перед реагентными методами в том, что электрохимическое воздействие не влечет за собой увеличения содержания ионов в растворах, не загрязняет их посторонними веществами, так как происходит исключительно благодаря обмену электронами между раствором и электродом.
Специалистам РГУ им. А. Н. Косыгина удалось разработать инновационную ресурсосберегающую технологию производства кож для верха обуви с использованием ЭХАВ-растворов, благодаря которой можно существенно сократить расход химических реагентов, длительность технологического цикла, повысить качество кожи, снизить себестоимость готовой продукции и улучшить экологические характеристики производства. Методика уже апробирована на предприятии АО «Русская кожа» в Рязани, где продемонстрировала свою эффективность.
Новая технология позволяет совсем отказаться от гидроксида кальция при производстве кожи, уменьшить расход сульфида натрия до 50%, сократить длительность золения (специальная обработка дермы, позволяющая удалить волос и подготовить структуру дермы для диффузии химических реагентов в последующих процессах с целью придания готовой коже нужных свойств) на шесть—восемь часов, снизить выделения сероводорода в отмочно-зольном цехе. А кроме того, добиться экологически приемлемых показателей сточных вод после проведения подготовительных процессов обработки кожи, снизить затраты на очистку отмочно-зольных стоков, сократить содержание хрома в отработанном дубильном растворе.
Еще одним положительным моментом использования ЭХАВ-растворов является то, что электрохимический синтез химических агентов осуществляется непосредственно на месте применения, не требуя затрат на упаковку, перевозку, хранение, как, скажем, в случае с химическими реагентами.
Не только по мнению разработчиков, но и производственников, у ЭХАВ-технологии большие перспективы в кожевенной промышленности. Она обладает такими неоспоримыми достоинствами, как простота, эффективность, экономичность, а главное — экологическая чистота, позволяя сделать наш мир чище, а значит, лучше.