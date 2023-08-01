Пора заканчивать с мясом

Употребление большего количества растительной пищи и меньшего количества менее жирных продуктов животного происхождения благотворно сказывается на сердечно-сосудистой системе человека. Таковы данные метаисследования, проведенного в Австралии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В обзор попали 20 исследований, общий вывод состоит в том, что полгода вегетарианской диеты достоверно улучшает ситуацию с содержанием холестерина и сахара в крови, а также стабилизирует вес. Вроде бы это очевидный вывод, но задача метаисследования формулировалась несколько по-иному, подчеркивает его автор, докторантка Сиднейского университета, диетолог Ван Тянь: приносит ли людям, у которых уже наблюдаются проблемы с сердечным здоровьем, пользу переход на вегетарианскую диету или на диету с заметным ограничением продуктов животного происхождения.

Всего в метаисследование были включены данные о 1900 людях, все они или уже страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями, или имели резко повышенный риск их развития. Возраст участников — между 28 и 64 годами, срок участия в исследованиях — от двух месяцев до двух лет.

«Исследование ясно и последовательно показывает, что употребление большего количества растительной пищи полезно для здоровья сердца, если одновременно снижается потребление мяса и мясных полуфабрикатов»,— комментирует Лона Сандон, нутриционист из Юго-Западной медицинской школы Техасского университета (Даллас). Сандон не входила в число авторов работы.

Исследования, послужившие источником данных для Ван, опубликованы в США, Европе, Азии или Новой Зеландии в период с 1990 по 2021 год. Диеты варьировались: в некоторых случаях пациенты употребляли веганские блюда с низким содержанием жира и без животных продуктов, в других диеты были классифицированы как вегетарианские, но включали обезжиренные молочные продукты и яичные белки.

Ван Тянь считает, что теперь можно уверенно говорить: по сравнению с диетой, включающей мясо, вегетарианская диета производит скромный, но различимо положительный эффект на людей с сердечно-сосудистыми проблемами. Единственное, на что перемена диеты значимо не повлияла,— это гипертоническая болезнь.

Ван Тянь собирается продолжить работу в этой области, но уже самостоятельно формируя список участников и разрабатывая дизайн исследований. Сандон считает, что результаты Ван уже можно включать в клинические рекомендации: «Лекарств недостаточно, сердечный больной должен делать все возможное, чтобы снижать риск ухудшения, диета с большим содержанием растительной пищи — важный элемент стратегии снижения риска».

«А вот риски от добавления фруктов, овощей, орехов, семян, бобовых и полезных масел в ежедневный рацион практически отсутствуют,— продолжает она,— клетчатка и фитонутриенты, часть растительной диеты, способствуют здоровью кишечника и сердца».

По материалам статьи.

Ольга Грибова