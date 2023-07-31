ЦБ ожидает инфляцию в 5,0–6,5% по итогам года

Центробанк ожидает годовую инфляцию в 5% к октябрю и 5,0–6,5% по итогам года на фоне ослабления рубля, сообщается в докладе регулятора о денежно-кредитной политике. Годовая инфляция, как прогнозирует ЦБ, вернется к целевым показателям в 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Согласно докладу, основным фактором, влияющим на темпы инфляции, является «существенно более быстрый» рост внутреннего спроса. Еще один фактор — эффект переноса ослабления курса рубля. «Перенос ослабления курса рубля в цены в первом полугодии был умеренным. Во второй половине года он проявится в большей мере»,— говорится в докладе.

По данным обновленного прогноза ЦБ, средняя за год ключевая ставка на 2023 год повышена до 7,9–8,3%, на 2024 год — до 8,5–9,5% годовых. «В дальнейшем, по мере стабилизации инфляции на цели и снижения инфляционных ожиданий, ключевая ставка будет постепенно возвращаться к своему долгосрочному нейтральному диапазону 5,5–6,5%»,— сообщает регулятор.

ЦБ также прогнозирует, что темп прироста ВВП составит 1,5–2,5% в 2023 году, 0,5–2,5% в 2024 году, 1,0–2,0% в 2025 году и 1,5–2,5% в 2026 году.

В июле ЦБ приступил к ужесточению денежно-кредитной политики, повысив ключевую ставку с 7,5% до 8,5%. Такое решение объясняется регулятором ускорением инфляции и усилением инфляционных ожиданий в стране. По данным Росстата, на неделе с 18 по 24 июля цены выросли на 0,23%, показав очередное ускорение относительно предыдущих периодов. Годовая оценка превысила порог в 4% и достигла 4,2%. Эксперты Росбанка не исключают, что на сентябрьском заседании регулятор повысит ставку до 9%.

Подробнее — в материале «Все ставки в борьбе с инфляцией».