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Электрика подсоединили к диверсии

Ущерб от взрыва на Куйбышевском НПЗ оценивается в 30 млн рублей

В Самаре суд на два месяца арестовал Сергея Окрушко, подозреваемого в организации взрыва, происшедшего 28 июля на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (КНПЗ), входящем в НК «Роснефть». В отношении фигуранта, работавшего на КНПЗ электриком, возбуждено уголовное дело о диверсии. В результате взрыва разрушений и пострадавших не было, а само предприятие находится на плановом сезонном ремонте. В суде электрик сообщил, что всего у него было три взрывных устройства, два из которых после взрыва он сам обезвредил. Предварительно ущерб, причиненный КНПЗ, оценивается примерно в 30 млн руб. Как пояснил «Ъ» адвокат Сергея Окрушко, его подзащитный признал вину и раскаивается в содеянном.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Самарский районный суд арестовал подозреваемого в организации взрыва на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе Сергея Окрушко до 28 сентября включительно. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия). Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе суда.

Взрыв на Куйбышевском НПЗ произошел 28 июля. В 15:00 по местному времени в дежурную часть ГУ МВД России по Самарской области поступила информация о том, что во время проведения ремонтных работ на заводе произошел «хлопок». При просмотре записи с камеры видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска установили, что в 11:53 в помещении электрощитовой — обшитом сайдингом одноэтажном кирпичном здании площадью 25х25 кв. м — в это время находился электрик предприятия Сергей Окрушко. Он заложил взрывное устройство размером около 20х40 см. В 13:00 мужчина вышел из помещения, а в 13:10 произошел взрыв.

Погибших и пострадавших не было, завод находится на реконструкции. В результате взрыва были повреждены электрощитки, стена и частично обрушилась кровля. Целостность самого здания завода не нарушена.

Подозреваемого в диверсии задержали в Оренбургской области — он пытался выехать в Казахстан. «В результате проведения комплекса ОРМ на международном автомобильном пункте пропуска через государственную границу РФ "Маштаково" сотрудниками пограничной службы по ориентировке Окрушко С. А. задержан»,— уточнили в областном главке.

По данным полиции, 42-летний Сергей Окрушко является уроженцем города Изяслав Хмельницкой области УССР. В 2013 году его осудили по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). Судимость уже погашена.

«Совместными действиями службы безопасности компании и правоохранительных органов был задержан предполагаемый организатор инцидента на территории Куйбышевского НПЗ. Инцидент на территории завода произошел в выведенном из эксплуатации отдельно стоящем старом здании. В результате инцидента пострадавших нет, ущерб оборудованию предприятия отсутствует. В настоящее время завод находится на плановом сезонном ремонте. Работы продолжатся в соответствии с графиком»,— сообщила пресс-служба НК «Роснефть». В суде при избрании меры пресечения следователь сообщил, что предварительно ущерб КНПЗ оценивается в сумму около 30 млн руб.

Как пояснил «Ъ» адвокат Сергея Окрушко Вячеслав Павелкин, его подзащитный полностью признал вину, раскаивается в содеянном, дает признательные показания органам следствия.

«В суде Сергей Окрушко заявил, что было заложено три взрывных устройства. По его словам, одна бомба сработала раньше, в дневное время, а должна была взорваться ночью, когда там никого бы не было. Скорее всего, она сработала раньше из-за перепадов давления. И он побоялся, что и другие устройства тоже взорвутся раньше. Чтобы избежать человеческих жертв, он обезвредил оставшиеся бомбы. У него не было цели навредить людям. Поэтому он установил бомбы в неработающем секторе, который находится на реконструкции. Это пока проверятся следствием. Это все со слов следователей, ФСБ и Сергея Окрушко. Деталей я не знаю»,— рассказал Вячеслав Павелкин.

По словам адвоката, своими действиями фигурант хотел показать, что он против специальной военной операции на территории Украины: «Раньше он участвовал в антивоенных митингах, но не выступал против внутренней и внешней политики России».

Ани Айвазян, Самара

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