«Некие закулисные договоренности все-таки имеют место»

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в самое ближайшее время проведут телефонный разговор. При этом пресс-секретарь президента РФ не в курсе того, состоится ли визит главы государства в Турцию в августе. Ранее Эрдоган неоднократно заявлял, что ждет у себя коллегу, в частности, чтобы уладить вопросы вокруг зерновой сделки. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что шансы разрядить обстановку вокруг черноморской инициативы по-прежнему сохраняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В отношении зерновой сделки наметились определенные небольшие подвижки. Сложно сказать, есть ли повод надеяться на положительное решение вопроса, однако события продолжают развиваться и не только в отрицательном ключе, скажем так. Президент Турции — главный бенефициар черноморской инициативы — с первого дня ее прекращения воздерживался от каких-либо развернутых комментариев на этот счет, ограничиваясь дежурными фразами, в частности, о том, что продолжает надеяться на лучшее.

В конце прошлой недели влиятельная газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Реджеп Тайип Эрдоган пытается связаться с Владимиром Путиным, однако безрезультатно — с ним не хотят говорить. И вот буквально на следующий день сам президент РФ фактически опроверг эти сообщения. Путин дал понять, что не против поговорить, однако у каждого свои дела — то он чем-то занят, то его турецкий коллега не может подойти к аппарату, но вроде как договорились на 2 августа.

То есть российская сторона всячески дает понять, что вопрос этот для нее далеко не первостепенной важности. Но если есть желание поговорить — пожалуйста, почему нет? Вот только нужно график подстроить. Вскоре Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор двух лидеров действительно планируется на среду.

При этом пресс-секретарь президента России был также максимально краток, подтверждая таким образом позицию своего руководства — нам это не особо и надо, но мы, так и быть, готовы. Причем понятно, что планируется — это не значит состоится. Общий смысл такой: имейте в виду, уважаемые турецкие партнеры, настроены мы максимально жестко, будем добиваться выполнения всех своих требований, никаких поблажек не ждите.

Между тем президент Турции не раз говорил, что ждет Путина у себя в августе. И вот, собственно, август фактически наступил. Выводы делать рано, однако теоретически можно предполагать, что некие закулисные договоренности все-таки имеют место. Этим и объясняется молчание Эрдогана. Всему свое время, не будем торопить события. Я — президент Турции — обещал решить вопрос, так что доверьтесь мне.

Факт контактов косвенно подтвердил и Путин. Телефонный разговор все-таки согласовали, этого нельзя сделать посредством медитации, тут необходим какой-никакой диалог. Более того, следуя элементарной логике, если уж решили говорить, то предметно — позиции сторон должны хоть в чем-то совпадать, иначе смысла в телефонном общении нет никакого. Это только ухудшит и без того непростую ситуацию.

Дальнейшие рассуждения излишни. Нужно лишь сказать, что происходящие в данный момент события не дают особой надежды на возобновление сделки. Однако и давление на Кремль также усиливается, в том числе и со стороны партнеров-союзников, например, африканских стран. А пока на Украине началось строительство завода по производству ударных турецких беспилотников Bayraktar. Но к зерну это отношения, естественно, не имеет.

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