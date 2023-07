Президент ярославской федерации ММА обжалует приговор суда

Основатель смешанных единоборств ММА и панкратиона в Ярославской области Денис Шибанков намерен обжаловать приговор суда о признании его виновным в участии в нежелательных на территории России организациях. Об этом господин Шибанков рассказал «Ъ-Ярославль».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Кировский районный суд Ярославля признал виновным Дениса Шибанкова в участии в нежелательных на территории России организациях и назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ. В облсуде уточнили, что речь идет о Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFON, «Врачи против насильственного извлечения органов», США) и World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong Inc. (WOIPFG, «Всемирная организация по расследованию преследований Фалуньгун», США), признанных нежелательными на территории России.

По информации облсуда, господин Шибанков распространял и хранил в соцсетях тексты со ссылками на сайты нежелательных организаций. Денис Шибанков пояснил «Ъ-Ярославль», что публикации со ссылками были сделаны до того, как организации попали в список нежелательных.

«Конечно буду обжаловать приговор, потому что я ни в чем не участвовал. Я делал ссылки, но это было в 2016-2018 годах, а организации включили в список нежелательных только в 2020 году. Тем не менее сейчас, хотя закон не имеет обратной силы, все это дело раскрутили. Мы давали такие аргументы с адвокатом, которые невозможно опровергнуть, а в приговоре их просто забыли, как будто их не было. Они придумывают юридические отговорки, якобы я обязан был удалить. А как я обязан, если ни в одной статье закона не указано, что я должен их удалить? Мало того, я сделал эти ссылки в своем Facebook (прим. «Ъ-Ярославль»: соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и забыл про них давно. Столько лет прошло»,— высказал свое мнение Денис Шибанков.

Денис Шибанков — президент, главный тренер и основатель (1997 год) официальной Федерации смешанного боевого единоборства ММА Ярославской области, член Президиума Союза ММА России по ЦФО, основатель школы смешанных единоборств ММА и Панкратиона (1993 год) в Ярославской области.

Алла Чижова