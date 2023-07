Президента ярославской федерации ММА признали виновным в участии в нежелательных организациях

Кировский районный суд Ярославля признал виновным основателя смешанных единоборств ММА и панкратиона в Ярославской области Дениса Шибанкова в участии в нежелательных на территории России организациях и назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Кировский районный суд Ярославля

В облсуде сообщили, что в январе 2021 года постановлениями мирового судьи Шибанков был привлечен к административной ответственности за участие в деятельности двух международных неправительственных организаций — Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFON, «Врачи против насильственного извлечения органов», США) и World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong Inc. (WOIPFG, «Всемирная организация по расследованию преследований Фалуньгун», США), признанные нежелательными на территории России. Ему в части наказания были установлены определенные запреты.

Однако Денис Шибанков продолжил свое участие в организациях: распространял и хранил в соцсетях тексты со ссылками на сайты нежелательных организаций, призывал к ознакомлению с ними, распространению текстов, побуждал ко вступлению в организации и оправдывал их деятельность.

28 июля ярославский суд признал Шибанкова виновным по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (Участие в деятельности международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, совершенном лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние). Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

Денис Шибанков — президент, главный тренер и основатель (1997 год) официальной Федерации смешанного боевого единоборства ММА Ярославской области, член Президиума Союза ММА России по ЦФО, основатель школы смешанных единоборств ММА и Панкратиона (1993 год) в Ярославской области.

Алла Чижова