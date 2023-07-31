Для туристов Курорта Красная Поляна разработана программа лояльности

Уникальная программа для туристов стартовала на курорте в тестовом режиме в феврале 2022 года. С сегодняшнего дня она работает в полную силу. Программа лояльности Курорта Красная Поляна распространяется на все товары и услуги в официальном онлайн-магазине курорта. Кешбэк с каждой покупки составляет до 10%. Им можно оплачивать до 20% следующих покупок в течение года, в частности, проживание в отелях и апартаментах, ски-пассы и прогулочные билеты на канатную дорогу, услуги гидов и инструкторов, прокат оборудования и снаряжения, медицинские и спа-услуги, фирменный мерч и услуги партнеров курорта. Каждый участник программы лояльности может рассчитывать на дополнительные преференции при проживании в отелях и апартаментах курорта. Предоставление услуг зависит от выбранного отеля.

«Курорт Красная Поляна — интегрированный горный курорт, в котором все гостиницы, объекты и развлекательные сервисы находятся в едином управлении, это позволяет нам создать свою единую для всех сервисов программу лояльности. Программа лояльности позволит гостям получать бонусы и выгодные предложения, для нас это возможность сказать спасибо гостям и сделать их пребывание на курорте еще более приятным и комфортным. В настоящий момент к программе лояльности уже присоединились порядка 195 тыс. человек»,— рассказала генеральный директор Курорта Красная Поляна Яна Перепечаева.

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Чтобы стать участником программы лояльности, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте Курорта Красная Поляна. Карта виртуальная, она находится в мобильном приложении курорта и в личном кабинете сайта программы. При покупках на сайте она сканируется автоматически.

После регистрации на карту начисляются приветственные баллы, их можно использовать при первой же покупке. Один балл равен одному рублю, они зачисляются на счет в течение 24 часов с момента совершения покупки. Разработано три уровня карт лояльности: SILVER, GOLD и PLATINUM. При постоянном использовании программы лояльности гости курорта могут повысить уровень своей карты до премиального. Кроме того, данные о совершенных покупках будут всегда доступны в личном кабинете на сайте или в приложении.

Кроме того, в рамках программы лояльности запущена интеграция с платежной системой «Мир». С 30 июня по 14 декабря 2023 года Курорт Красная Поляна дарит скидку 10% обладателям карты МИР. В акции участвуют все отели и комплекс апартаментов курорта. Чтобы получить скидку, необходимо зарегистрировать карту МИР в программе лояльности на официальном сайте, затем перейти на страницу акции и следовать инструкции.

С полными правилами акции можно ознакомиться по адресу. По промокоду со скидкой можно забронировать даты проживания с 28 августа по 15 декабря 2023 года.

Программа лояльности курорта в дальнейшем будет расширяться, подстраиваясь под основные предпочтения туристов и создавая максимально комфортные условия для отдыха гостей Курорта Красная Поляна.

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