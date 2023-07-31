Глава Ставрополья распорядился восстановить исторический облик подпорной стены на Крепостной горе в крайцентре

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил властям краевой столицы проработать вопрос восстановления исторического облика подпорной стены на Крепостной горе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Нетипичный Ставрополь» Фото: Telegram-канал «Нетипичный Ставрополь»

Отмечается, что при разработке проекта реконструкции объекта, власти отошли от первоначального проекта, подразумевающего использование развалившихся камней стены для восстановления кладки. Это вызвало общественный резонанс.

Глава региона Владимир Владимиров подчеркнул, что при обновлении исторических объектов необходимо учитывать мнение жителей края, и объяснять причины принятия определенных решений властями.

«Что касается подпорной стены в Ставрополе, необходимо тщательно изучить возможности для ее восстановления с использованием камня, из которого она была сложена», — сказал Владимир Владимиров.

Как сообщалось ранее, в ночь на 1 марта в Ставрополе обрушилась часть подпорной стены, являющейся частью архитектурного комплекса Ставропольской крепости. Власти города планировали отреставрировать объект еще с 2021 года.

Анастасия Назарова