В Ставрополе рухнула часть стены на Крепостной горе

В ночь на 1 марта в Ставрополе обрушилась стена на Крепостной горе, сообщает местный информационный портал «Победа 26».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Нетипичный Ставрополь» Фото: Telegram-канал «Нетипичный Ставрополь»

Информация об обрушении появилась в социальных сетях. Камни из кладки обрушились на тротуар. Стена является частью архитектурного комплекса Ставропольской крепости и местной достопримечательностью на пр. Карла Маркса.

В 2021 году администрация Ставрополя сообщала о планах по реставрации подпорной стены.

«Подпорная стена давно находится в неудовлетворительном техническом состоянии», — отмечали тогда в администрации.

Анастасия Назарова