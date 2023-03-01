В Ставрополе рухнула часть стены на Крепостной горе

В ночь на 1 марта в Ставрополе обрушилась стена на Крепостной горе, сообщает местный информационный портал «Победа 26».
Фото: Telegram-канал «Нетипичный Ставрополь»
Информация об обрушении появилась в социальных сетях. Камни из кладки обрушились на тротуар. Стена является частью архитектурного комплекса Ставропольской крепости и местной достопримечательностью на пр. Карла Маркса.
В 2021 году администрация Ставрополя сообщала о планах по реставрации подпорной стены.
«Подпорная стена давно находится в неудовлетворительном техническом состоянии», — отмечали тогда в администрации.