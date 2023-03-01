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В Ставрополе рухнула часть стены на Крепостной горе

В ночь на 1 марта в Ставрополе обрушилась стена на Крепостной горе, сообщает местный информационный портал «Победа 26».

Фото: Telegram-канал «Нетипичный Ставрополь»

Фото: Telegram-канал «Нетипичный Ставрополь»

Информация об обрушении появилась в социальных сетях. Камни из кладки обрушились на тротуар. Стена является частью архитектурного комплекса Ставропольской крепости и местной достопримечательностью на пр. Карла Маркса.

В 2021 году администрация Ставрополя сообщала о планах по реставрации подпорной стены.

«Подпорная стена давно находится в неудовлетворительном техническом состоянии», — отмечали тогда в администрации.

Анастасия Назарова

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