В Петербурге закроют на ремонт Малоохтинский мост

В Санкт-Петербурге с 1 по 20 августа ограничат движение транспорта по Малоохтинскому мосту через реку Охта из-за ремонта асфальтобетонного покрытия, сообщили 31 июля в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

1 августа также начнется ремонт асфальта на путепроводе в Кировском районе — на пересечении проспекта Стачек с железнодорожными путями станции «Автово». С 1 по 31 августа будет ограничено движение транспорта по проспекту Стачек на участке от Автомобильной улицы до улицы Зайцева.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с 31 июля из-за дорожных работ в Петербурге вводятся ограничения и перекрытия в пятнадцати районах города.

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