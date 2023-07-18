В Петербурге остался один пригодный для купания водоем

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу провело очередную проверку проб воды, взятой на пляжах города, сообщила 18 июля пресс-служба ведомства. Выяснилось, что пригоден для купания только один водоем — Верхнее Суздальское озеро в Выборгском районе города. Остальные пляжи рекомендуют не использовать для купания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Всего были отобраны 192 пробы воды из 24-х акваторий для проверки санитарно-химических, микробиологических и паразитологических показателей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на начало июля ведомство разрешило для купания только один пляж в Петербурге — озера Безымянного в Красносельском районе, до этого по результатам июньских проверок ведомство разрешало купаться в Верхнем Суздальском озере и Ольгинском пруду.

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