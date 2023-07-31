Зеленый вектор

По результатам мониторинга в I полугодии 2023 года аналитики из независимых эколабораторий вновь подтвердили, что показатели морской воды, почвы и воздуха в порту Тамань и ближайших поселениях — станице Тамани и поселке Волна — соответствуют стандартам качества окружающей среды, утвержденным для населенных пунктов и водоемов рыбохозяйственного назначения.

С января по июнь 2023 года специалисты независимых экоаналитических лабораторий «ЦЛАТИ по ЮФО», «Волопас» и «Черноморо-Азовская дирекция по техническому обеспечению надзора на море» отобрали 8760 проб воздуха, воды и почвы, чтобы дать оценку экологическим показателям в Тамани и за ее пределами. Эксперты оценили качество атмосферного воздуха в 13 контрольных точках на границе санитарно-защитной зоны Таманского наливного и навалочного терминалов и жилой застройки ст. Тамань и пос. Волна.

Отобранные образцы были проверены на содержание угарного газа, сероводорода, формальдегида, нефтепродуктов, железа и др. Так, содержание гексана в атмосферном воздухе в семь раз меньше предельно допустимого значения. А содержание меди в почвенном покрове почти в пять раз меньше допустимого. В акватории Черного моря пробы морской воды и донных отложений отбирались в контрольных точках вдоль причальных сооружений. На качество воды указывает в том числе наличие растворенного кислорода. По данным экологов, концентрация вещества в воде должна быть не ниже 6 см3/дм3, фактическое же содержание в пробах составляет 11,9 см3/дм3, что положительно сказывается на морских обитателях.

По результатам исследований специалисты эколабораторий подтверждают: ни одна из изученных проб не показала превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ. Общий уровень шумового воздействия также находится в рамках нормы. Таким образом, работа терминалов ОТЭКО в порту Тамань не приводит к превышению предельно допустимых концентраций неблагоприятных веществ в окружающей экосистеме.

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