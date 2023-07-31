СК раскрыл обстоятельства дела о похищении человека в Челябинске

Следственное управление Следственного комитета России по Челябинской области возбудило уголовное дело о похищении человека (п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ) против местного жителя, который 14 лет держал в плену женщину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

О похищении 19-летней девушки, случившемся в 2009 году в Челябинске, ранее сообщали СМИ. Житель поселка Смолино запер ее в своем доме на 14 лет. В СК официально подтвердили факт преступления. По данным следствия, осенью 2009 года челябинец под предлогом распития спиртного привез в частный дом местную жительницу, где удерживал до последнего времени. Она смогла покинуть дом после того, как мужчину доставили в лечебное учреждение из-за обострения психического заболевания.

Сейчас подозреваемый находится в больнице под надзором сотрудников правоохранительных органов.

Ход расследования дела контролирует прокуратура региона. По данным надзорного ведомства, подозреваемому 51 год.

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