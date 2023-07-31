Двое госпитализированных с острой кишечной инфекцией из лагеря «Юность» продолжают лечение в больнице

Двое детей, госпитализированных из детского лагеря «Юность» с острой кишечной инфекцией, остаются на лечении в Воткинской городской больнице в Удмуртии. Других пострадавших выписали, сообщила заместитель министра здравоохранения региона Наталья Соколова. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Всего в больницу госпитализировали 17 детей, под амбулаторным наблюдением находилось еще четверо детей и четверо взрослых. Их состояние оценивается как удовлетворительное. «В больницу они попали с 27 июля, кто-то там провел сутки, кто-то чуть больше — все зависит от течения заболевания»,— отметила госпожа Соколова.

В настоящее время детский лагерь закрыт, а в помещениях проводится санитарная обработка. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Удмуртии провели эпидемиологическое расследование, в результате которого была выявлена норовирусная инфекция.

Напомним, информация о вспышке острой кишечной инфекции в лагере «Юность» появилась 27 июля. Тогда зафиксировали 12 случаев острой кишечной инфекции, однако на следующий день количество пострадавших выросло до 17. По факту массового заболевания детей возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).