Число госпитализированных в лагере «Юность» из Удмуртии с признаками острой кишечной инфекции увеличилось до 17

Число госпитализированных с признаками острой кишечной инфекции из детского лагеря «Юность» в Удмуртии выросло до 17. Как сообщает заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук в Telegram, всего пострадавших 25, среди них 21 ребенок и 4 взрослых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В Воткинскую городскую больницу отправилась заместитель министра здравоохранения Удмуртии Наталья Соколова. Она сообщила, что все больные получают необходимую медицинскую помощь.

«Возраст детей от 8 до 14 лет. Четверо из них в средне-тяжелом состоянии. Еще четверо детей наблюдаются амбулаторно в легкой степени тяжести и также четверо взрослых»,— рассказала госпожа Соколова.

Напомним, по факту массового заболевания детей острой кишечной инфекцией возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).