В Свердловской области летом откроются несколько исправительных центров для осужденных

Летом в Свердловской области планируется открытие не менее трех исправительных центров для осужденных. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на слова начальника регионального ГУФСИН Александра Федорова. В 2023 году планируется открыть не менее 400 новых мест.

По словам Александра Федорова, еще ряд проектов может быть реализован осенью. «Мы открываем производство мебели из металла. На полную мощность мы должны выйти в середине следующего года. Наша задача — увеличить количество осужденных, работающих по профессии токарь, сварщик»,— приводит издание слова господина Федорова.

Напомним, во время крупного пожара в поселке Сосьва сгорело лечебно-исправительное учреждение №23 (ЛИУ-23). Владимир Путин одобрил одобрил проект восстановления ЛИУ-23 и поручил реализацию. Стоимость возведения оценивается в 2,1 млрд руб.

Полина Хабарова

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