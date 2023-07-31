В Тюменской области участники СВО будут бесплатно получать земельные участки

Участники специальной военной операции (СВО) из Тюменской области, а также члены их семей смогут бесплатно получить земельный участок. Соответствующее решение приняли депутаты Тюменской облдумы, внеся изменения в поправки в закон «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Земельные участки смогут получить военнослужащие, члены добровольческих формирований, тюменцы, проходящие службу в войсках нацгвардии РФ и имеющие специальные звания полиции, удостоенные звания Героя РФ или награжденные орденами РФ за заслуги в ходе участия в СВО. Также льгота полагается членам семей указанных категорий участников СВО.

Ранее Тюменская облдума приняла закон о том, что молодая семья участника СВО сможет получить субсидию на приобретение или строительство жилья в случае его гибели. Молодой считается семья, в которой обоим родителям не исполнилось 30 лет на момент подачи заявления о субсидии.

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