Тюменские семьи погибших в СВО получат субсидии на строительство или покупку жилья

Тюменская областная дума приняла закон о том, что молодая семья участника специальной военной операции (СВО) сможет получить субсидию на приобретение или строительство жилья в случае его гибели. Об этом сообщил информационный центр Правительства Тюменской области.

Поправки будут внесены в закон «О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета». По действующему законодательству Тюменской области получить субсидию на покупку жилья может семья, нуждающаяся в улучшении жилищных условий, в размере от 5% до 70%. Молодой считается семья, в которой обоим родителям не исполнилось 30 лет на момент подачи заявления о субсидии.

Анна Капустина

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