Alfa Romeo анонсировала новый спорткар

Компания Alfa Romeo показала тизер интерьера нового спорткара, премьера которого состоится летом 2023 года.

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Автомобиль, который станет современной интерпретацией классического спорткара Alfa Romeo 33 Stradale из 1960-х годов. Новинку выпустят ограниченным тиражом и все запланированные к производству экземпляры уже проданы.

Никакой официальной информации о новой модели нет. По слухам, в основу спорткара Alfa Romeo ляжет серийный среднемоторный суперкар Maserati MC20, который получит новый кузов и интерьер, а также более мощную силовую установку.

Премьера новой модели Alfa Romeo, которая станет последним в истории итальянского бренда новым автомобилем с двигателем внутреннего сгорания, состоится 30 августа.

Максим Вершинин

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