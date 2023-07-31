В Саратовской области для профилактики менингита будут дезинфицировать общественный транспорт

Саратовские перевозчики должны усилить санитарную обработку пассажирского транспорта для профилактики энтеровирусной инфекции. Соответствующее поручение министру транспорта и дорожного хозяйства региона Алексею Петаеву дал губернатор Роман Бусаргин.

Помимо областного центра обрабатывать автобусы будут и в других районах области; особое внимание господин Бусаргин распорядился уделить крупным городам с большим пассажиропотоком.

По данным регионального минздрава на прошлой неделе в области зафиксировали 121 случай заражения энтеровирусом, среди заболевших 105 детей. Медики отмечают, что основная опасность заболевания — развитие менингита и последующих осложнений. До конца лета в энгельсском районе, где выявлено больше всего случаев заболевания, до конца лета закрыты бассейны.

Никита Маркелов

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.