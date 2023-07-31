Авиакомпания «Ямал» с 24 по 31 августа выполнит восемь дополнительных рейсов по направлению Тюмень — Салехард. Об этом сообщили в Telegram-канале авиаперевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В направлении Тюмень — Салехард дополнительные рейсы отправятся 24 августа в 10:20, 26 августа в 15:25, 29 августа в 15:25 и 31 августа в 13:20. В обратном направлении можно будет улететь 24 августа в 13:20, 26 августа в 18:20, 29 августа в 18:20 и 31 августа в 13:20.

По данным авиаперевозчика, также в период с 15 по 31 августа увеличена провозная емкость на рейсе Тюмень — Надым в обоих направлениях.

Напомним, авиакомпания «Ямал» с 25 июля запустила дополнительный рейс по направлению Сочи — Салехард. Перелет занимает 5 часов 15 минут.

Полина Хабарова

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