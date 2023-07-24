Авиакомпания «Ямал» с 25 июля запустит дополнительный рейс Сочи — Салехард

Авиакомпания «Ямал» с 25 июля запустит дополнительный рейс по направлению Сочи — Салехард. Об этом сообщили в Telegram-канале авиаперевозчика.

Как указано на сайте авиакомпании, первый дополнительный рейс отправится во вторник, 25 июля из Сочи в 03:45 (по местному времени). Перелет займет 5 часов 15 минут, а приземлится борт в аэропорту Салехарда в 11:00 по местному времени. Стоимость билета составляет 13,6 тыс. руб.

Напомним, авиакомпания «Ямал» заняла второе место в списке самых пунктуальных авиаперевозчиков в 2022 году. Рейтинг составлялся среди российских авиакомпаний, которые выполнили 360 и более рейсов за год.

Полина Хабарова

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