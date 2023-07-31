Администрация Челябинска ответила на критику новых правил застройки

В мэрии Челябинска ответили на претензии горожан, недовольных проектом новых правил землепользования и застройки города. Изменение границ городского бора не планируется, сообщили в пресс-службе администрации.

По словам чиновников новые правила землепользования и застройки разработаны на основе Генерального плана города, утвержденного до 2041 года. «Так, Генпланом территория на пересечении улиц Лесопарковой и Худякова в Центральном районе, где расположены школа-интернат, стадион „Инга“, областной центр диагностики и консультирования, отнесена к зоне специализированной общественной застройки. Новыми правилами предлагается отнести ее к смешанной территориальной зоне, что соответствует Генплану и не противоречит фактическому использованию земельных участков на данной территории»,– сообщает мэрия.

Что касается особо охраняемой природной территории «Челябинский городской бор», то проект правил не устанавливает и не изменяет границы памятника природы и его охранной зоны, поскольку это не относится к полномочиям органов местного самоуправления. Статус ООПТ определяется и регулируется Законодательным собранием Челябинской области. Замечания и предложения по проекту правил землепользования принимаются с 18 июля по 10 августа, экспозиция размещена в Доме архитектора. С 31 июля к общей экспозиции добавили плакат с информацией о наиболее популярных вопросах, которые волнуют жителей города

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», на прошлой неделе глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по обращению жителей Челябинска, выступающих против новых правил землепользования и застройки. Горожане считают, что документ позволит мэрии передавать под жилую застройку участки, на которых располагаются социальные объекты –интернат для детей с ДЦП и школа олимпийского резерва, а также может быть уничтожен городской бор.

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