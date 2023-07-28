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Глава СКР потребовал доклад по жалобе на новые правила землепользования Челябинска

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по обращению жителей Челябинска, выступающих против принятия новых правил землепользования и застройки. Об установленных обстоятельствах по доводам граждан ему сообщит руководитель регионального управления СКР Петр Решетников, отмечают в федеральном ведомстве.

Ранее на одном из видеохостингов челябинцы опубликовали видеообращение, в которые заявили, что новые незаконные правила застройки и землепользования (ПЗиЗ) позволят местной администрации передавать под жилую застройку участки, на которых располагаются социальные объекты. Они отметили, что могут быть уничтожены памятник природы — городской бор, интернат для детей с ДЦП и школа олимпийского резерва.

«Кроме того, в своем обращении жители сообщают, что администрация Челябинска действует в интересах застройщиков, не позволяя жителям принимать участие в общественной жизни города»,— дополняют в СК России.

В ведомстве отмечают, что по данному факту региональное управление СК России завело уголовное дело о превышении должностных полномочий, однако прокурор Калининского района отменила постановление о возбуждении дела. Решение прокурора обжалуется.

Обсуждение проекта новых правил землепользования и застройки (ПЗиЗ) Челябинска должно было пройти накануне в ходе публичных слушаний, но мероприятие перенесли из-за поступления большого числа обращений от горожан.

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