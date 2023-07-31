В Смольном отказали «Петро мир» в строительстве БЦ в Петроградском районе

Комиссия по генплану Санкт-Петербурга отклонила заявку компании ООО «Петро мир» на изменение зонирования трех участков в Петроградском районе для возведения бизнес-центра с подземной автостоянкой. Об этом 31 июля сообщает «Деловой Петербург».

Участки, на которые поступила заявка, расположены по адресу: Аптекарский проспект, д. 16. Их общая площадь составляет 1,7 га.

«Петро мир» просила перевести их в зону общественно-деловой застройки. Однако у городских властей другой взгляд на предназначение этих участков, в проекте нового генплана их решили отнести к зоне городских лесов. Заявку отклонили, как не соответствующую критериям оценки.

«Петро мир» владеет тремя торговыми центрами — ТРК «ПИК» на Сенной площади, ТРК «Адмирал» над станцией метро «Адмиралтейская» и ТК «Озерки». В январе 2023 «Ъ-СПб» сообщал, что основатель компании — миллиардер Михаил Мирилашвили уступил свою долю в размере 82% топ-менеджеру компании Сергею Медведеву.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте