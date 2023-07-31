Путин подписал закон об усилении контроля за производством и оборотом табака

Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении контроля за оборотом и производством табака и никотинсодержащей продукции. Документ вносит изменения в ст.171.3 УК РФ и вводит уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Производство или оборот табачных изделий и никотинсодержащей продукции и сырья для их производства без соответствующей лицензии будет наказываться штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн руб., принудительными работами либо лишением свободы до трех лет.

За те же деяния в составе «организованной группы» грозит штраф от 3 млн до 4 млн руб., принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет. Также возможно лишение права занимать определенные должности на срок до пяти лет.

Также вводится порядок утилизации и уничтожения изъятых из незаконного оборота табака, сырья и оборудования для производства продукции. Нормы вступят в силу с 1 апреля 2024 года.