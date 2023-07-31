Строительство технопарка в Новороссийске завершат до конца года

Строительство технопарка ГМУ имени адмирала Ушакова в Новороссийске планируют завершить до конца текущего года. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ «Ространсмодернизация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Министерства транспорта РФ Фото: Пресс-служба Министерства транспорта РФ

В настоящее время на объекте идет монтаж инженерных систем. Оборудование в технопарк завезут до марта 2024 года. Площадь будущего парка составит 4,5 тыс. кв.м.

«В корпусе будут работать 11 лабораторий, оснащенных современным учебным, информационным и телекоммуникационным оборудованием. В частности, появится учебный класс судомоделирования и прототипирования (3D печати)»,— говорится в сообщении.

На территории технопарка будут проводиться практические занятия для инженерной подготовки плавсостава и сотрудников береговой инфраструктуры.

Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в городе создадут новый промышленный технопарк стоимостью 1,5 млрд руб.

Анастасия Донскова

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