В Новороссийске создадут новый промышленный технопарк

В Новороссийске создадут уникальный промышленный технопарк. Соответствующее соглашение о намерениях подписал коммерческий директор Управляющей компании «Новороссийский промышленный технопарк» Илья Максименко и глава Новороссийска Андрей Кравченко, сообщил последний в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Кравченко Фото: Telegram-канал Андрея Кравченко

Он подчеркнул, что компания изучила опыт многих передовых технопарков и начала создавать уникальную новаторскую модель. Такая площадка, по мнению мэра, поможет привлечь не только лучших производителей со всего края и страны, но и зарубежные организации.

Инвестиции в создание промпарка принесут в экономику 1,5 млрд руб. В городе будет создано 300 новых рабочих мест.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Управляющая компания ''Новороссийский промышленный технопарк''» было зарегистрировано в Новороссийске в августе 2022 года. Бенефициаром является Андрей Максименко. Компания занимается управлением недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Убыток компании в 2022 году составил 171 тыс. руб.

Татьяна Ручкина

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