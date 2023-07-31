Свердловчане сдали в банки четыре тонны монет на 3,3 млн рублей

Жители Свердловской области сдали в банки более четырех тонн монет на сумму 3,3 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России, организовавшего акцию по приему монет в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске. Ненужную мелочь можно было зачислить на свой счет либо бесплатно обменять на банкноты и монеты более крупных номиналов.

Чаще всего уральцы сдавали в банки монеты номиналом 10 коп. и 10 руб. — их принесли почти 500 тыс. штук на сумму 2,4 млн руб. Реже всего сдавали монеты номиналом 5 коп. — около 55 тыс. штук на 2,8 тыс. руб. При этом однокопеечных монет сдали почти 120 тыс. штук на сумму 1,2 тыс. руб.

Напомним, акцию по обмену монет в Свердловской области запустили в июне из-за нужд магазинов, у которых возник острый дефицит в разменных деньгах. Замначальника Уральского ЦБ Максим Артемьев отмечал, что на каждого жителя страны приходится в среднем по 482 монеты.

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