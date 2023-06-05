Банки Свердловской области начали принимать монеты без комиссии

В Свердловской области банки начали обменивать монеты на банкноты и монеты более крупных номиналов без комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России. Акцию запустили из-за нужд магазинов, у которых возник острый дефицит в разменных деньгах.

Заместитель начальника Уральского ЦБ Максим Артемьев отметил, что на каждого жителя страны приходится в среднем по 482 монеты. Полученные на сдачу монеты многие граждане больше не используют и хранят дома. Сейчас их хотят вернуть в оборот.

За часть сдаваемой мелочи в некоторых банках будут выдавать памятные монеты.

Обменять монеты без комиссии можно до конца июня в 15 банках Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Первоуральска.

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