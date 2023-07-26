СвЖД модернизирует станцию в Верхней Туре, от которой планируется отправка грузов в Китай, Иран и Индию

Свердловская железная дорога (СвЖД) модернизирует инфраструктуру станции Верхняя (Верхняя Тура), после чего ее пропускная способность увеличится в 1,5 раза. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, это позволит организовать транспортное обслуживание нового строящегося деревоперерабатывающего предприятия и обеспечить перевозку его продукции.

Общая погрузка на станции за счет фанеры и пиломатериалов с нового завода вырастет в четыре раза. Продукцию лесопереработки со станции Верхняя планируется отправлять контейнерными поездами в Китай, Иран, Индию и Казахстан.

В рамках модернизации станции железнодорожники уложат дополнительные пути (1,5 км нового полотна) и установят новое оборудование для управления движением поездов. Включение в работу дополнительных путей станции Верхняя позволит в целом оптимизировать грузовое движение на участке Серов — Гороблагодатская.

Напомним, Верхняя Тура стала четвертым городом Свердловской области, получившим статус территории опережающего развития (ТОР). Компания «Синергия» построит там комплекс по утилизации и переработке древесных отходов от деревообрабатывающего производства с выработкой тепловой и электрической энергии, а компания «Тура Лес» — лесоперерабатывающий завод по производству шпона с собственным циклом лесозаготовки.

Диана Сунагатуллина

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