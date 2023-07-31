«Известия»: с начала года средняя цена каско выросла на 5–14%

Каско с полным покрытием с начала 2023 года в среднем подорожало на 5–14%, сообщили «Известиям» в крупных страховых компаниях. В частности, СОГАЗ заявил о повышение цены на 14%. Это объяснили ростом тарифов на европейские и японские бренды машин из-за подорожания их ремонта. Также выросла доля клиентов, которые страховали новые машины, добавили в организации.

В «Совкомбанк Страховании» сказали, что в 2022 году на фоне подорожания машин и запчастей из-за санкций средняя цена каско выросла на 25–30%. За первые шесть месяцев 2023-го стоимость каско колебалась в пределах 10% и выросла почти до 70 тыс. руб. В СК «Росгосстрах» сказали, что средняя стоимость полиса в июне выросла на 5,4% по сравнению с январем. В отдельных сегментах тарифы увеличили на 20–30%. К примеру, по Mercedes запчасти подорожали на 70–80%, уточнили в компании.

В «Абсолют Страховании» согласились, что пока серьезно пришлось корректировать только тарифы по Mercedes Benz из-за подорожания запчастей. В «Ренессанс страховании» сказали, что с начала года стоимость комплектующих по портфелю в среднем выросла на 13,6%. Лидерами роста были Mercedes (90%), Land Rover (39%), Mazda (31,4%) и BMW (17,5%).

В пресс-службе ВСК сообщили, что с начала года на фоне подорожания авто средняя премия по каско уже выросла на 6,7%. В компании планируют увеличение стоимости полиса после фиксации курса рубля на повышенном уровне.

Как сообщал «Ъ», на фоне трудностей натурального возмещения по страхованию каско крупные страховщики находят новые схемы урегулирования убытков. В частности, «АльфаСтрахование» предложило выкуп автомобиля в случае затягивания ремонта или сложностей с получением запчастей. По словам экспертов, сервис позволит страховщику заработать на перепродаже машин на вторичном рынке за счет роста цен и низкой страховой суммы.

Подробности — в материале «Ъ» «Страховщики идут на выкуп».

Лаура Кеффер