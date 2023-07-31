Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, как будет работать функция предупреждения о неизвестных трекерах от Google.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jae C. Hong / AP Фото: Jae C. Hong / AP

Google запускает на Android-устройствах предупреждение о неизвестных трекерах. Анонсированная в мае система защиты постепенно появляется на аппаратах c зеленым роботом начиная с версии 6.0. Пока нововведение отслеживает только Apple AirTag. По мере внедрения индустриальной спецификации поддержка аналогов других производителей будет расширяться, заверил в своем рабочем блоге вице-президент Google по инжинирингу Эрик Кей.

Также он описал, как будет работать новое решение. Мобильные аппараты на Android в автоматическом режиме сообщат о неизвестных маячках, которые двигаются рядом с вами какое-то время. Нажав на такое уведомление, пользователь сможет получить развернутую информацию. В частности, речь о карте с указанием отслеженного перемещения. Кроме того, обновления позволят запускать звук на трекере для определения его точного расположения.

Владельцы Android могут не просто увидеть путь, который провел с ними потенциальный шпион и найти само устройство, но и принять ряд мер. Если поднести гаджет к задней панели смартфона, то некоторые Bluetooth-трекеры могут сообщить свой серийник или даже последние четыре цифры телефонного номера владельца маячка. Также можно узнать, как физически полностью отключить сторонний гаджет, чтобы он перестал передавать обновления о местоположении.

При желании пользователи Android, не дожидаясь оповещений, могут сами проверять окружающее пространство на наличие трекеров. В этом поможет функция ручного сканирования. Узнать, появилась ли она у вас после обновлений, можно в разделе настроек «Безопасность и чрезвычайные ситуации». На проверку потребуется примерно 10 секунд.

Кроме запуска защиты от чужих маячков Google готовится к старту нового сервиса Find My Device, который также анонсировали пару месяцев назад. Его новые функции помогут найти пропавшие вещи, такие как наушники, телефоны и другие повседневные предметы с помощью Bluetooth-меток. Пока Google разрабатывает совместную спецификацию с Apple, чтобы последняя смогла внедрить защиту для iOS.

И это весьма логично, но стоило бы учесть еще один уровень безопасности. Многие пользователи применяют маячки AirTag для защиты своих вещей от краж или угона. Если пользователи Android смогут беспрепятственно находить любой «яблочный» трекер, то это не только сделает их бесполезными, но и будет провоцировать злоумышленников.