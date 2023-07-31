На 55 км трассы Екатеринбург — Курган с 5 по 10 августа ограничат движение из-за ремонтных работ

На 55 км трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган будет ограничено движение с 06:00 5 августа до 05:00 10 августа. Как сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор», на участке будет проводиться капитальный ремонт железнодорожного переезда.

По данным ведомства, на участке трассы будет организовано реверсивное движение. Проезд будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков.

Напомним, на территории Свердловской области отремонтируют семь участков трасс. Проведение ремонта планировалось в 2024-2025 годы, однако за счет механизма опережающего финансирования они начнутся в этом году.

Полина Хабарова

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