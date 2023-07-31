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Коммерсантъ FM
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Путин разрешил погашение «Росвоенипотекой» ипотечных долгов погибших в спецоперации

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит «Росвоенипотеке» с 1 августа 2023 года погашать задолженность по ипотечным кредитам погибших участников военной операции на Украине.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

До принятия этого закона в случае смерти заемщика, участвовавшего в боевых действиях, его обязательства по кредитному договору прекращались кредитором. При этом норма не содержала исключений для участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, поэтому применялась ко всем заемщикам—участникам военной операции.

Теперь же в случае гибели военнослужащего, который был участником накопительно-ипотечной системы, его обязательства исполнит специальный уполномоченный орган (подведомственная министерству обороны России «Росвоенипотека», которая занимается информационным сопровождением программы военной ипотеки и контролем за ней). Действие подписанного президентом РФ закона не распространяются на случаи гибели участников спецоперации до 7 октября 2022 года.

В апреле первый зампредседателя Совета федерации Андрей Турчак на встрече с Владимиром Путиным предложил облегчить условия военной ипотеки, в частности сократить минимальный срок возврата средств с десяти лет до трех или пяти. Президент РФ эту инициативу поддержал.

Александр Кислов

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