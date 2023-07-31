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Донские аграрии обработали 70% уборочных площадей зерновых

Сельхозпредприятия Ростовской области собрали уже более 10 млн т зерновых, обработав 70% посевных площадей, написал в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Фото: Telegram-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева

Фото: Telegram-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева

«Средняя урожайность по области — 42,7 ц/га. Это больше, чем в прошлом урожайном году, когда этот показатель составлял на ту же дату 41,3 ц/га»,— сообщил глава региона.

Отметим, что в прошлом году в Ростовской области был собран рекордный урожай зерновых в 15 млн т.

Ранее «Ъ-Юг» писал, что в текущем году аграриям региона предстоит обмолотить 3,5 млн га посевов зерновых.

Анастасия Назарова

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