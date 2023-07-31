На продажу выставлено имущество обанкротившегося липецкого «УАЗ-Автотехцентр» за 56 млн рублей

Конкурсный управляющий Анатолий Филатов сообщил о выставлении на торги имущества обанкротившегося липецкого «УАЗ-Автотехцентр». В ходе открытого аукциона планируется реализовать три лота на общую сумму 56 млн руб.: участок земли, автомобиль и экскаватор.

По данным Kartoteka.ru, ОАО «УАЗ-Автотехцентр» зарегистрировано в 2001 году в Липецке. Общество занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Выручка компании в 2021 году составила 4,3 млн руб., убыток — 2,9 млн руб. В 2020-м выручка равнялась 6,6 млн руб., чистая прибыль — 1 млн руб.

Самый дорогой лот — земельный участок на 22,5 тыс. кв. м, включающий в себя четыре асфальтированные площадки, площадку для хранения «ремонтного фонда», теплотрассу, вентиляцию и прочее. Его стоимость — 55,3 млн руб. Второй по дороговизне лот — экскаватор 1993 года выпуска (441,9 тыс. руб.), третий — УАЗ «Патриот» 2013 года выпуска (261,9 тыс. руб.).

Заявки на участие в аукционе принимаются до 5 августа. Их должны рассмотреть до 7 августа — в этот день состоятся торги.

Все имущество находится в залоге у ПАО Банк «Зенит». «УАЗ-Автотехцентр» был признан банкротом в сентябре 2022 года, поскольку задолжал банку и еще четырем кредиторам (ОАО «Липецкая энергосбытовая компания», ПАО «Квадра», инспекция ФНС по Правобережному району Липецка, ООО «Спецмаш») 147,1 млн руб. Соответствующее решение было опубликовано на сайте Арбитражного суда Липецкой области.

Как начиналось рассмотрение дела о банкротстве «УАЗ-Автотехцентр» — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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