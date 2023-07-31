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Роспотребнадозр назвал возможные причины заболевания почти 70 детей в Республике Алтай

Роспотребнадзор Республики Алтай сообщил, что причиной заражения в детском лагере «Горный орленок» мог стать кишечный иерсиниоз. Как пояснили «Ъ-Сибирь» в ведомстве, разносчиком инфекции являются грызуны, следы которых были обнаружены в овощехранилище учреждения.

По данным регионального Минздрава, все дети, находящиеся в лагере, прошли полный осмотр. Новых случаев заболевания установлено не было. Также отмечается, что у всех пострадавших легкая степень иерсиниоза.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что с 26 по 29 июля к медицинским работникам обратилось 67 детей с признаками кишечного заболевания. Работа детского лагеря была приостановлена после выявления факта заражения.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Александр Киселев

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