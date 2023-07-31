Новой главой BT Group станет Эллисон Киркби

Британская телекоммуникационная компания BT Group объявила о назначении Эллисон Киркби новым генеральным директором. Она должна сменить на этом посту Филипа Янсена не позднее конца января 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эллисон Киркби

Фото: TT News Agency / Janerik Henriksson / Reuters Эллисон Киркби

Фото: TT News Agency / Janerik Henriksson / Reuters

Филип Янсен заявил в начале июля руководству BT о намерении покинуть свою должность в течение 12 месяцев. После этого правление тут же занялось поисками потенциального преемника. Эллисон Киркби сейчас является гендиректором и президентом шведского мобильного оператора Telia, а до этого занимала руководящие должности в датской TDC и шведской Tele2. Кроме того, госпожа Киркби еще с 2019 года является неисполнительным директором в BT. Когда именно она займет пост гендиректора BT, компания уведомит отдельно.

Ранее Филип Янсен заявлял, что BT необходимо значительно сократить издержки для сохранения прибыльности. Исходя из этого в мае было объявлено о намерении сократить в ближайшие годы 40–55 тыс. сотрудников. Это примерно 42% нынешнего штата компании.

По итогам 2023 финансового года, завершившегося 31 марта, выручка BT снизилась на 1%, составив £20,7 млрд ($25,7 млрд). Прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) выросла на 5%, до £7,9 млрд ($9,8 млрд).

Кирилл Сарханянц