Новой главой BT Group станет Эллисон Киркби

Британская телекоммуникационная компания BT Group объявила о назначении Эллисон Киркби новым генеральным директором. Она должна сменить на этом посту Филипа Янсена не позднее конца января 2024 года.
Эллисон Киркби
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Филип Янсен заявил в начале июля руководству BT о намерении покинуть свою должность в течение 12 месяцев. После этого правление тут же занялось поисками потенциального преемника. Эллисон Киркби сейчас является гендиректором и президентом шведского мобильного оператора Telia, а до этого занимала руководящие должности в датской TDC и шведской Tele2. Кроме того, госпожа Киркби еще с 2019 года является неисполнительным директором в BT. Когда именно она займет пост гендиректора BT, компания уведомит отдельно.
Ранее Филип Янсен заявлял, что BT необходимо значительно сократить издержки для сохранения прибыльности. Исходя из этого в мае было объявлено о намерении сократить в ближайшие годы 40–55 тыс. сотрудников. Это примерно 42% нынешнего штата компании.
По итогам 2023 финансового года, завершившегося 31 марта, выручка BT снизилась на 1%, составив £20,7 млрд ($25,7 млрд). Прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) выросла на 5%, до £7,9 млрд ($9,8 млрд).