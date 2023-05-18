BT Group хочет сократить 55 тыс. сотрудников к 2030 году

Сегодня, 18 мая, британская телекоммуникационная компания BT Group сообщила о намерении сократить от 40 тыс. до 55 тыс. сотрудников к 2028–2030 годам. Это примерно 42% от нынешнего количества сотрудников компании.

«Делая методы работы более цифровыми и упрощая нашу структуру, к концу 2020-х BT Group будет располагать намного меньшим штатом и существенно сократит основные издержки. Новая BT Group будет компактным бизнесом с более светлым будущим»,— заявил генеральный директор компании Филип Янсен. По его словам, сокращение станет возможно после того, как компания завершит программу развертывания оптоволоконных линий связи и 5G-инфраструктуры, а также начнет активнее использовать в своей работе ИИ. В 2018 году BT уже проводила масштабное сокращение — 13 тыс. сотрудников.

BT объявила о планах сокращений во время представления финансовых результатов 2023 года, закончившегося 31 марта. Выручка за год снизилась на 1%, составив £20,7 млрд ($25,7 млрд). Прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) выросла на 5%, до £7,9 млрд ($9,8 млрд).

Акции BT снизились на 8%.

Яна Рождественская