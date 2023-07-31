В домах Свердловской области в этом году заменят более 300 лифтов

В Свердловской области в 2023 году планируют заменить 309 лифтов в домах региона, об этом на пресс-конференции заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. По его словам, с 2019 по 2022 год было заменено 1162 лифта в 353 домах.

«В этом году будет заменено еще 309 лифтов. С учетом того, что нужно будет менять около 1,5 тыс. лифтов это может и небольшая цифра»,— отметил господин Смирнов. Он также напомним, что сейчас будет возможность менять лифты и отдавать не сразу всю сумму, а оформлять рассрочку.

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