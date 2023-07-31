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Коммерсантъ FM
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Страны Евросоюза заполнили свои газовые хранилища на 85%

Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища более чем на 85%, сообщает ТАСС со ссылкой данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Если текущие объемы закачки газа будут сохранены, то государства—члены ЕС смогут успешно заполнить хранилища на целевые 90% к отопительному сезону уже в августе.

Отмечается, что на данных момент в европейских подземных хранилищах находится порядка 93 млрд куб. м газа, что на 15% больше среднего показателя на этот период за последние пять лет. При этом темпы закачки газа в июле 2023 года оказались на 26% ниже прошлогодних и одними из наименьших за последние годы, основные запасы топлива были закачаны в хранилища в предыдущие шесть месяцев.

10 июля глава французской TotalEnergies Патрик Пуянне сообщил, что запасов газа в подземных хранилищах европейским странам может не хватить в случае, если предстоящая зима будет холодной. Тогда Европе придется покупать газ в зимний период по высокой стоимости.

Европа значительно сократила импорт российского газа после ввода войск РФ на Украину. Это привело к резкому росту спроса на американский газ. В 2021 году общий объем контрактов на поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) в другие страны составлял порядка 13 млн т в год. В 2022 году этот показатель вырос почти в четыре раза — до 51,2 млн т.

Подробнее о росте спроса на американский газ в ЕС — в материале «Ъ» «СВО помогла американскому СПГ».

Александр Кислов

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