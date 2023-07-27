СК «Дон» запустит пассажирские перевозки на речных судах «Валдай» осенью текущего года

Пассажирские перевозки по реке Дон на судах «Валдай» компания «Дон» начнет в октябре текущего года, сообщил генеральный директор компании Герман Лопаткин в эфире радио «Комсомольская правда — Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: nn.mk.ru Фото: nn.mk.ru

«Мы постараемся успеть к знаковой дате для Ростовской области - выходу первой Ракеты № 12 в 1960 году. Сейчас все наши коллеги, и судостроительная компания, и все региональные площадки, нацелены на эту дату»,— сказал Герман Лопаткин.

Первый рейс пройдет по экскурсионному маршруту «вверх по Ростову с разворотом назад».

Как сообщалось ранее, осенью 2022 года правительство Ростовской области заявило о планах запуска туристических речных и морских пассажирских перевозок. Для этих целей планировалось приобрести два речных пассажирских судна «Валдай 45Р» и два моторных судна «Метеор 120М». Весной текущего года для управления транспортом также была учреждена судоходная компания «Дон», которую возглавил бывший министр связи Ростовской области Герман Лопаткин.

Анастасия Назарова