УФАС Санкт-Петербурга возбудила два дела в отношении «Яндекса» из-за рекламы БАДов

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу возбудило два административных дела в отношении «Яндекса» из-за рекламы БАДов без необходимого предупреждения, сообщила пресс-служба ведомства.

В УФАС напомнили, что реклама биологически активных добавок должна сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирования не является лекарством (согласно ст. 25 закона «О рекламе»). Где была опубликована реклама без такого сопровождения, там не уточнили.

Если вина компании будет доказана, «Яндексу» грозит штраф по ст. 14.3 КоАП РФ.

Дмитрий Крашенинников, Санкт-Петербург