Мать из Екатеринбурга, обвиняемую в убийстве троих детей, признали невменяемой

Жительницу Екатеринбурга Анастасию Петрову, обвиняемую в убийстве сыновей 10 и 15 лет и шестимесячной дочки, признали невменяемой. Об этом со ссылкой на отца женщины Владимира Дремина пишет «Комсомольская правда». При этом после заключения врачей силовики отправили ее на повторную экспертизу в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.

Сейчас обвиняемая находится в Москве, однако скоро ее этапируют обратно в Екатеринбург. «Для меня в действиях следствия нет ничего удивительного. Если бы первая экспертиза признала ее вменяемой, то никто бы это оспаривать не стал»,— отметил Владимир Дремин.

Напомним, тела детей с признаками удушения были найдены в квартире дома на улице Бажова, 68 (ЖК «Бажовский») в конце декабря прошлого года. Следствие обвиняет в убийстве их мать. В прокуратуре отмечали, что женщина несколько раз меняла показания, признавая и не признавая свою вину.

Местные СМИ, ссылаясь на источники, сообщали, что женщина задушила детей поясом от халата из-за убеждения, что в них «вселились бесы». В записке екатеринбурженки, которую публиковали издания, она объясняла свой поступок тем, что тяжело больна и ей некому оставить детей на попечение.

Адвокат Анастасии Петровой Олег Грязютин заявлял, что женщина объяснила свой поступок воздействием синтетических веществ. Вещества, по ее словам, она употребляла не сама, ей подливал их муж. Он проходит по данному делу в качестве свидетеля.

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