«В ближайшие годы сроки отключений горячей воды сократятся»

Генеральный директор «Краснодартеплоэнерго» Руслан Хайров

Фото: фото пресс-служба Краснодартеплоэнерго

— Руслан Зирякович, как идет подготовка к отопительному сезону?

— У нас сейчас самый горячий сезон, сезон подготовительных работ. Чтобы пройти предстоящий осенне-зимний период без сбоев и аварийных ситуаций, необходимо подготовить все оборудование, котельные, центральные тепловые пункты к предстоящей зиме. Это очень большой объем работ, который требует длительного периода времени, а также как материальных, так и людских ресурсов.

— «Краснодартеплоэнерго» — крупный поставщик тепла и горячей воды в краевой столице. Как люди могут узнавать о сроках отключения горячей воды?

— Да, мы являемся поставщиком тепловой энергии для 75% потребителей города. Информация об отключениях достаточно объемная, но мы ее не скрываем: адреса и даты размещены на максимальном количестве новостных сайтов, а также на сайте администрации города. Можно ввести в любом поисковике «Где отключат горячую воду, Краснодар, август» и получить информацию. Также управляющие компании, как промежуточное звено между нами и потребителями, также информируют о планируемых отключениях. Мне, к примеру, приходило push-уведомление с сайта Госуслуги о том, в какие даты будет ограничение.

— У читателей все время возникают вопросы: мол, вроде бы на дворе век цифровых технологий, почему же каждый год происходят эти отключения, почему на такой длительный срок? В Москве, к примеру, его сократили. Хотя и не убрали полностью.

— Система теплоснабжения — это очень сложный механизм. Например, автолюбители знают, когда нужно проводить технические регламентные работы. Пробежала машина десять тысяч километров — пора менять фильтр и т. д. Котельные также нуждаются в регламентных работах. И выполняются они именно летом, когда нет большой нагрузки, в сети ведь подается только горячая вода, без отопления.

Спектр таких работ очень широк. Если мы говорим о сетях, то это в обязательном порядке гидравлические испытания. Они нужны, чтобы испытать коммуникации на предельные нагрузки и проверить, выдержат ли они. И это необходимо проводить на всех сетях, данную обязательную процедуру мы исключить не можем. Аналогичные регламентные работы необходимы по котельному, насосному и электрооборудованию, все требует обновлений и ремонтов.

Если говорить на примере той же Москвы, у них есть действительно сокращенные сроки плановых профилактических работ по источникам. Но, как правило, они занимают равно десять дней: то есть, на четыре дня меньше, чем у нас.

Мы в этом году начали подходить дифференцировано и несколько источников запустили раньше времени. А один из них вовсе не стали останавливать на плановый ремонт, он расположен по ул. Российской. Там отключение пройдет в августе и займет всего три дня. Это обязательный минимум, чтобы провести все испытания и убедиться, что система выдержит в зимнее время года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото пресс-служба Краснодартеплоэнерго Фото: фото пресс-служба Краснодартеплоэнерго

— Почему именно эта котельная?

— Мы в прошлом году выполнили там большой объем работ, которые позволяют сейчас оставлять в работе один котел, отремонтированный в прошлом году. Есть резервирование и по насосам: пока один трудится, на другом можно проводить какой-то ремонт.

А в ближайшие годы наши автоматизированные котельные будем выводить на плановые ремонты на более короткие сроки. Там, где есть новое оборудование и где абонентов можно переводить на другие источники. Будем минимизировать неудобства для наших абонентов.

— Обычно какие-то аварии проходят в самый холодный или снежный период зимы. С чем это связано?

— Это простая физика. Любой металл при нагревании начинает расширяться. Чем ниже температура воздуха на улице, тем больше тепла стараемся подавать абонентам. Соответственно, растет и температура в трубопроводах, они расширяются, в результате происходят аварийные ситуации.

Чтобы избежать этого, еще летом проводим гидравлические испытания и внутритрубную диагностику. Она позволяет сплошным методом просветить весь трубопровод и выдать заключение по каждому конкретному участку. В итоге мы видим все: толщину стенки, качество сварных соединений, какие-то другие дефекты. Причем, оборудование показывает даже внешнюю коррозию, что для нас является критическим фактором: это значит, что в данное место попадает вода.

Фото: фото пресс-служба Краснодартеплоэнерго

— Наверняка есть карта горячих точек, где чаще поступают жалобы от краснодарцев?

— За прошедший отопительный сезон их было три: центральный район, мкр Комсомольский и ул. Гаражная. По всем ведем активные работы. А по «кубику» в районе Гаражной еще весной успели перевести абонентов на другой источник. Улучшение потребители там уже почувствовали.

В КМР заменили почти три километра магистральных сетей диаметром 720 мм всего за две недели. Любой строительный эксперт подтвердит, что это очень хороший темп, действительно большой объем работ выполнен за такой короткий срок. В итоге справились, и 120 тысяч абонентов на этой сети вовремя получили свой ресурс. Зимний период там пройдем уже без проблем, потому что увеличили диаметр с прежних 600 мм,— это даст дополнительный объем гидравлики.

Что касается центра, модернизируем, по сути, строим заново три котельные на улицах Октябрьская, Мира и Пушкина. Увеличиваем мощности, ставим новое оборудование, так что по центру города проблем с нехваткой тепловой энергии тоже быть не должно.

По всем центральным тепловым пунктам также ведется установка регуляторов горячего водоснабжения, что повысит качество горячего водоснабжения. В результате не будет ни превышения установленных параметров, ни снижения, то есть параметры услуги будут нормативными.

Также провели гидравлические испытания в ГМР, устранили все выявленные неисправности, устранили ряд утечек. Так что это направление тоже готово к предстоящему отопительному сезону, проблем с теплоснабжением зимой там не прогнозируем.

— Вопрос от жителя ул. Симферопольской. Видели, что ваши сотрудники там трубы чинили. Хорошо, что не перекрывали дорогу. А что это в итоге даст нам, абонентам?

— Прежде всего мы выполнили внутритрубное диагностирование сетей в этом районе, также и на других магистральных сетях, которые старше десяти лет. Это позволило определить узкие места, на которые нужно обратить внимание перед отопительным сезоном. На основе полученных карт диагностирования мы разрабатываем и уже выполняем план проведения ремонтных работ.

— Как проконтролировать управляющие компании? Начинали ли они какие-то работы по подготовке к зиме?

— Очень больная тема для нас. Мы радеем за то, чтобы все управляющие компании и ТСЖ качественно готовились к предстоящему отопительному сезону. У нас порядка 55% жилых домов уже готовы к отопительному сезону. Обслуживающим организациям необходимо ускоряться в этом направлении, проводить работы и приглашать нас, чтобы мы им подтверждали качество проведенных работ и выдавали акты готовности. При этом есть ряд компаний, по которым у нас прямо критическая задолженность, им акты выдаваться не будут.

Фото: фото пресс-служба Краснодартеплоэнерго

— Когда меняют сети или делают ремонты, портят асфальт. Есть ли возможность избежать этого?

— В зимний период не всегда получается вовремя и качественно выполнять благоустройство, потому что погодные условия неблагоприятные. А весной и летом максимально стараемся закрывать старые разрытия. С начала года было закрыто 264 ордера. На текущий момент из ордеров совсем немного осталось открытыми.

Что касается прокладки новых сетей под землей, то есть такая технология — метод горизонтально направленного бурения. Его возможно применять при новом строительстве. Но локальные разрытия даже при таком варианте все равно будут, чтобы засунуть трубу под землю, все равно локально вырываются котлованы.

— Летние перебои со светом как-то влияют на сроки ремонта?

— Отключение электроэнергии на производство работ влияет в меньшей степени. А вот на работающие источники — очень даже. После таких сбоев требуется время, чтобы восстановить работоспособность оборудования. Отключаются ведь и насосы, и горелки, и котлы.

— Всегда ли вы работали в отрасли ТЭК? Идет ли к вам на работу молодежь?

— В теплоэнергетику я пришел в начале своей карьеры. По специализации я вообще строитель, но начинал трудовой путь в области теплоэнергетического строительства, поэтому с этой сферой связан с 1997 года. А насчет кадров, основная проблема теплоэнергетического комплекса заключается в том, что у нас нет молодого притока кадров. Основной костяк работающих на предприятии — это те, кому за 40. Для обновления на предприятии разработали программу привлечения кадров. Наш кадровый блок постоянно в диалоге с институтами и колледжами в вопросе привлечения новых специалистов.

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