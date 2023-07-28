ГАТИ: дорожное движение будет ограничено в пятнадцати районах Петербурга

С 31 июля и 1 августа в пятнадцати районах Санкт-Петербурга планируются закрытия и ограничения дорожного движения по причине проведения земляных, строительных и ремонтных работ. Об этом 28 июля информирует Государственная административно-техническая инспекция города (ГАТИ).

Работы коснутся Адмиралтейского, Василеостровского, Выборгского, Калининского, Кировского, Колпинского, Красногвардейского, Красносельского, Кронштадтского, Московского, Невского, Приморского, Пушкинского, Фрунзенского и Центрального районов города.

Подробнее обо всех ограничениях движения транспорта можно узнать на сайте ГАТИ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что движение на съезде с Парашютной улицы на КАД перекроют ночью 3 августа.

Елизавета Горовая

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